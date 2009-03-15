Россия сократит экспорт нефти.

Об этом сообщил в Вене вице-премьер России Игорь СЕЧИН, возглавляющий российскую делегацию на очередной сессии ОПЕК, передает РИА Новости.

"Мы будем сокращать экспорт нефти за счет увеличения внутреннего потребления, в частности планируем передать сельскохозяйственным производителям 2 млн. тонн топлива, а также за счет увеличения переработки внутри страны", - сказал И.СЕЧИН.

Он выступил за координацию действий с мировыми нефтепроизводителями. И.СЕЧИН также отметил, что Россия готова рассмотреть возможность вступления в ОПЕК в случае, если все договоренности и предложения РФ будут удовлетворены.

По его словам, добыча нефти в России в январе-феврале снизилась на 1,5 млн. тонн и составила 78,5 млн. тонн.

И.СЕЧИН отметил "беспрецедентные усилия, предпринятые членами ОПЕК, а также рядом стран - независимых производителей по сокращению объемов поставки нефти на мировой рынок, которые способствовали текущей стабилизации цен на уровне около 40 дол. за баррель", но напомнил, что многие эксперты "говорят о временном характере достигнутого равновесия".

В частности, по его словам, "эта точка зрения подтверждается ростом товарных запасов на трех основных рынках - в Западной Европе, США и Японии с 57 до 63 дней". Причем, сказал И.СЕЧИН, эти данные не учитывают "запасов сырья в танкерах, портовой инфраструктуре и природных подземных хранилищах вне этих регионов".

В связи с этим он назвал сокращение поставок нефти на мировой рынок "вынужденной, но оправданной мерой, реализация которой еще потребует значительных усилии от всех стран - производителей".

"В 2008 году мы уменьшили экспорт нефти по сравнению с 2007 годом на 15 млн. тонн", - сказал он, подчеркнув, что, в основном, этого удалось добиться за счет увеличения переработки сырья внутри страны.

Кроме этого, И.СЕЧИН считает, что независимые производители нефти, в первую очередь Казахстан, Азербайджан, Норвегия и Бразилия, должны привлекаться к действиям по стабилизации нефтяного рынка.

В штаб-квартире ОПЕК в Вене сегодня проходит 152-сессия конференции Организации, которая рассмотрит вопрос об уровне добычи "черного золота" в условиях мирового финансового и экономического кризиса. В работе форума на правах наблюдателя принимает участие российская делегация во главе И.СЕЧИНЫМ. В ОПЕК, на долю которой приходится около 40% мировой добычи нефти, входят 12 стран: Алжир, Ангола, Эквадор, Иран, Ирак, Кувейт, Ливия, Нигерия, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ и Венесуэла.