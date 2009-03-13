Народный депутат: начальника Ильичевского порта пора увольнять

Выводов правительственной комиссии по проверке ГП «Ильичевский морской торговый порт» достаточно для освобождения его начальника Геннадия СКВОРЦОВА. Об этом в комментарии УНИАН сообщил народный депутат Украины, член парламентского комитета по вопросам транспорта и связи Геннадий ЗАДИРКО.

«Если реально подойти к выводам, которые есть, то 8 вопросов, которые успела рассмотреть комиссия, достаточно для того, чтобы принять решение, на котором настаивал Иосиф ВИНСКИЙ», - сказал он.

Напомним, министр транспорта и связи И.ВИНСКИЙ заявил о многочисленных нарушениях в порту и требует уволить начальника ИМТП Геннадия СКВОРЦОВА.

По мнению Г.ЗАДИРКО, проверка порта будет продолжена для того, чтобы более досконально изучить деятельность порта. «Но всем сегодня понятно, что то, что сегодня установила комиссия, подтверждает позицию министра транспорта и связи. Это не была его прихоть, сведение счетов. Речь идет о государственном менеджменте, защите государственных интересов», - отметил народный депутат.

По его словам, выводы комиссии показывают, что Г.СКВОРЦОВ должен освободить место. «У меня нет никакого сомнения, что место Скворцова не в кресле руководителя порта…» - констатировал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 марта, Минтранссвязи сообщило, что правительственная комиссия, созданная 12 февраля т.г. по инициативе министра транспорта и связи Украины И.ВИНСКОГО для анализа работы ИМТП, в целом подтвердила выводы КРУ Минтранссвязи относительно неэффективности договоров о совместной деятельности в порту. Напомним, Минтранссвязи предоставило комиссии перечень вопросов для проведения проверки, всего – 34 пункта.

В то же время, по словам И.ВИНСКОГО, в программу проверки, утвержденную председателем комиссии, не были включены больше половины вопросов, предложенных Минтранссвязи. В частности, правомерность и обоснованность уменьшения доходов порта в результате передачи частным структурам производственных мощностей и высокорентабельных видов деятельности; эффективность использования первого и второго причалов порта; эффективность работы порта по защите государственных интересов в судебных спорах с частными структурами, обоснованность передачи земель порта коммерческим структурам, соблюдение законодательства относительно равноправия профсоюзов, законность предоставления благотворительной помощи в крупных размерах и т.п.

Поэтому было принято решение продлить проверку ИМТП в расширенном составе комиссии – в частности, при участии представителей Минфина, Минюста, Антимонопольного комитета, Госпогранслужбы, Гостаможслужбы, СБУ.