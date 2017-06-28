В РФ считают США и Украину главными источниками военной угрозы - опрос

Большинство россиян (61%) считают потенциальным источником военной угрозы США, а еще 31% считают таковым Украину. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

После Украины в списке с 7% расположилось НАТО, Китай (5%), Великобритания (4%), "Исламское государство" (4%), Сирия и Германия (по 3%).

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Помощи в сложной ситуации россияне ждут от Китая (41%), Белоруссии (25%) и Казахстана (18%).

"Страны бывшего СССР по сумме ответов набирают около 20%. Есть и те, кто рассчитывает на поддержку со стороны США и Украины, однако таких немного - по 2%. По мнению каждого десятого (10%), искать помощи в случае военного нападения нам было бы ни у кого ", - говорится в сообщении социологов.

Гендиректор Центра Валерий Федоров подчеркнул, что надежды россиян на нормализацию российско-американских отношений, что появились с избранием Дональда Трампа президентом США, "пока не оправдываются".

Как сообщал УНИАН, менее 8% украинцев хотят "союза" с Россией, большинство - за вступление в ЕС.