Менее 8% украинцев хотят "союза" с Россией, большинство - за вступление в ЕС

Вступить в Евразийский экономический союз, куда входят Россия, Беларусь и Казахстан, хотят 7,8% украинцев. Об этом свидетельствуют данные опроса, который проводил фонд "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива и Центр Разумкова.

Согласно данным опроса, поддержка Евразийского союза (как и других вариантов союза с Россией) резко упала после 2013 года - с 30% до 8%.

В то же время, поддержка вступления в ЕС выросла - с 42% до 57%. Однако при этом вырос и процент тех, кто считает, что Украине не следует присоединяться к союзу ни с Европой, ни с Россией, - с 13% до 25%.

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Поддержка присоединения к Европейскому Союзу самая высокая в западном регионе - 79%, и центральном - 62%. Значительно меньше - в южном - 32% и восточном 41%, где значительная часть жителей предпочитает не присоединяться ни к одному из союзов - 43% на юге и 32% на востоке.

Что касается, возрастных отличий, больше других поддерживает интеграцию с ЕС молодежь в возрасте до 30 лет (69%) и возрастная группа от 30 до 39 лет (64%), меньше всего - люди старше 60 лет (41%), среди которых значительную поддержку имеет неприсоединение ни к одному из двух союзов (35%).

Как сообщал УНИАН, согласно опросу, большинство украинцев беспокоит война на Донбассе, падение уровня жизни, экономическая ситуация в стране и безопасность государства.