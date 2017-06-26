30% опрошенных украинцев поддерживают предоставление русскому языку статуса государственного - исследование
Больше всего о распаде СССР сожалеют в Восточных и Южных регионах, женщины и люди старшего возраста, а также избиратели партии "За життя" и "Оппозиционного блока".
30% опрошенных украинцев поддерживают предоставление русскому языку статуса государственного.
Об этом говорится в переданных агентству УНИАН результатах исследования социологической группы "Рейтинг".
"Две трети опрошенных не поддерживают предоставление русскому языку статуса государственного, 30% - поддерживают, 7% - не определились", - говорится в результатах исследования.
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В течение последних 2 лет наблюдается незначительный рост поддержки предоставления русскому языку статуса государственного языка. Больше всего его поддерживают на Востоке и Юге и в городах.
Кроме того, треть опрошенных украинцев сожалеют о распаде в 1991 году Советского Союза, 53% - не жалеют, 14% - не определились.
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Больше всего о распаде СССР сожалеют в Восточных и Южных регионах, женщины и люди старшего возраста, а также избиратели партии "За життя" и "Оппозиционного блока".
Исследование было проведено 22-31 мая по заказу журнала "Фокус". Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность - 3000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Погрешность репрезентативности исследования - не более 1,8%.