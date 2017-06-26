Больше всего украинцы не доверяют России, почти 40% хотят ввести с ней визовый режим - социологи

Больше всего украинцы не доверяют России (73%), почти 40% опрошенных поддерживают введение визового режима с ней. Об этом говорится в переданных агентству УНИАН результатах исследования социологической группы "Рейтинг".

Читайте также"Болезненный удар по русским скрепам": вдова убитого в Киеве экс-депутата Госдумы рассказала, как будет мстить

По данным социологов, больше всего украинцы доверяют Беларуси (60%), Европейскому Союзу и Канаде (по 56%), а также ООН (48%). В то же время, больше всего не доверяют России (73%).

В региональном разрезе на западе и в центре страны в большей степени выражают доверие к Канады и ЕС. Кроме того, НАТО, США, ОБСЕ и МВФ также больше доверяют на западе страны.

Доверие к Беларуси, СНГ, Китая и России более выражена на юге и востоке страны.

"Почти 60% опрошенных поддерживают ограничение экономических отношений с Россией, около 30% - за их расширение или сокращение, 15% - не определились", - говорится в сообщении.

По сравнению с данными 2016 года, несколько увеличилось количество сторонников ограничения отношений с Россией. Больше за сохранение или расширение экономических отношений с Россией выступают жители востока и юга, люди старшего возраста и сторонники партий "За жизнь" и "Оппозиционного блока".

Кроме того, почти 40% поддерживают введение визового режима с Россией, половина - не поддерживают, каждый десятый не определился.

"За последние месяцы несколько выросла поддержка введения визового режима. Больше всего за него выступают жители запада, жители сел, люди преимущественно молодого возраста и избиратели "Свободы", - говорится в тексте.

Исследование было проведено 22-31 мая по заказу журнала "Фокус". Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность - 3000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования - не более 1,8%.