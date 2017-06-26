В Германии украинцы, выдавшие себя за беженцев из Сирии, будут судиться с властями

В Германии украинская семья, выдавшая себя за беженцев из Сирии и получившая соответствующий статус, подала жалобу на министерство по делам миграции после вскрытия обмана и отмены решения о статусе беженца. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt, пишет 112.ua.

Семья из Украины приехала в Германию в сентябре 2014 года, выдала себя за беженцев из Сирии и обратилась за предоставлением убежища. Федеральное ведомство по вопросам миграции и беженцев одобрило прошение в марте 2015 года. При этом отмечается, что решение было принято в письменной форме, личное интервью не проводилось.

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Когда украинцы прибыли в лагерь для беженцев, то рассказали другим жителям, как легко им удалось обмануть службы Германии. Эту информацию получили сотрудники местного ведомства и 13 апреля 2016 года было отменено решение о предоставления статуса беженцев украинцам.

В свою очередь граждане Украины подали жалобу в административный суд в Мюнст против нового решения, ссылаясь на принцип защиты законных ожиданий, который исключает возможность обратной силы к решениям ведомств.

Профессор по общественному праву и политике Фабиан Виттрек считает, что истцы не могут ссылаться на этот принцип, так как они изначально предоставили ложные данные.