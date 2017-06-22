Советник Порошенко: в Украине на марш ЛГБТ выходит больше людей, чем готовых митинговать за союз с РФ

Внештатный советник президента Украины Олег Медведев заявил, что на марше ЛГБТ-сообщества получается уже больше людей, чем готовых митинговать за союз с Россией. Об этом Медведев написал на своей странице в Facebook.

Читайте такжеЖена Тигипко назвала российскую агрессию в Украине "гражданской войной", а теперь оправдывается (видео)«Оформилось новое меньшинство, количественно близкое к сексуальному. Впрочем, на ЛГБТ-прайд получается уже больше людей, чем готовых митинговать за союз с Россией», - отметил он, комментируя результаты совместного социологического исследования Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и социологической службы Центра Разумкова, согласно которым только 7,8% граждан считают, что Украина, скорее всего, в перспективе должна присоединиться к Евразийскому экономическому союзу с Россией, Беларусью и Казахстаном.

Как сообщал УНИАН, 18 июня в Киеве состоялся Марш Равенства, в котором, по данным организаторов, приняли участие не менее 2 тысяч человек.