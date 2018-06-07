Равенство без перегибов: Как в Киеве ЛГБТ-прайд проводили

Во всем мире как один из методов борьбы за равенство и права ЛГБТ-людей используется марши. Первый такой марш прошел 28 июня 1970 года в Нью-Йорке в годовщину Стоунволлского восстания — бунта против полицейских рейдов на гей-бары.

История украинского «Марша равенства» начинается с 2012 года. Украинский правозащитник, член правления «КиевПрайд» Зорян Кись вспоминает, что тогда схема сбора участников была очень законспирированной: небольшими группами по 5-7 человек встречались на разных станциях метро, ​​и затем должны были направляться на станцию метро «Днепр» – там, на набережной, планировалось провести небольшой марш. Но в тот год из-за атаки со стороны праворадикалов прайд так и не состоялся. «До 2012 года, я лично был против проведения маршей, тогда я считал, что это очень опасно (в принципе, это так и есть) и думал, что марш спровоцирует чрезмерную агрессию, настроит общество еще сильнее против нас», – рассказал правозащитник.

В 2013 году около 80 участников «КиевПрайда» смогли пройти сотню метров, к 2016 году участников стало больше полутора тысяч, а дистанция марша увеличилась практически до километра…

«Именно в прошлом году я особенно ярко увидел, что агрессия против нас даже действует нам на пользу – ведь очень много людей пришло на марш именно потому, что были угрозы в нашу сторону, и люди пришли протестовать против этого насилия», – отметил Зорян.

В нынешнем году «КиевПрайд» состоял из разнообразных правозащитных мероприятий – дискуссий, тренингов, выставок – и завершился в воскресенье, 18 июня, «Маршем равенства», в котором участие принимали люди, поддерживающие идею равенства и лозунг прайда – «Украина для всех».

Впрочем, оппоненты мероприятия не принимают во внимание этого факта и, из года в год, почему-то называют его «гей-парадом». Нынешний год не стал исключением. Еще задолго до дня «икс» противники «Марша равенства» пообещали блокировать его всеми способами. Поскольку, по их мнению, Марш - это «украинофобная акция, которая нацелена против украинской культуры». А его участники – «агрессивная кучка людей», которые «хотят изменить Конституцию Украины, статью 51, где четко записано, что брак является союзом мужчины и женщины».

В принципе, подобных мифов о представителях ЛГБТ-сообщества в Украине – пруд пруди. Чаще всего, гомофобные организации настаивают, что гомосексуалы углубляют демографический кризис, разрушают институт семьи, распространяют эпидемию ВИЧ/СПИД… Более того, некоторые такие организации пытаются действовать в стиле своих российских собратьев – настаивают на принятии закона о запрете «пропаганды гомосексуализма». Напомним, в России такой закон имеется, как имеются и, поощряемые властью, нападения на представителей ЛГБТ-сообщества и даже убийства.

Украина в этом, как и во многих других вопросах, - не Россия. Правда, и у нас люди с так называемой нетрадиционной ориентацией запросто могут столкнуться с дискриминацией при приеме на работу, в медицинских, образовательных и других учреждениях. Помимо этого, они лишены целого ряда прав, которые есть у гетеросексуальных пар – к примеру, не могут унаследовать имущество своего партнера (даже если прожили вместе десятки лет), не имеют права принимать решения касательно его здоровья в больнице, не смогут получить свидетельство о смерти партнера и похоронить его…

Самые ярые противники ЛГБТ-движения в Украине – организации, называющие себя националистическими. Так, накануне «Марша равенства» они пообещали участникам «гомосексуальных» мероприятий войну и пригрозили, что «никакая поддержка полиции вам не поможет». В ночь на 18 июня пресс-секретарь «Правого сектора» Артем Скоропадский сообщил, что «…националисты из многих организаций, заблокировали Парк Шевченко, Владимирскую улицу и Дом учителя, чтобы не допустить проведения гей-парада в Киеве…».

…За несколько часов до начала «Марша равенства», который должен был стартовать в 10 утра в районе Парка Шевченко, дорога вдоль которого была предусмотрена в маршруте «Марша Равенства», действительно собралось несколько десятков человек. Из общего числа выделялись молодые люди с шевронами «Правый сектор» и участники движения «Любовь против гомосексуализма», одетые в одинаковые белые футболки. С каждым часом количество участников «лагеря оппонентов» потихоньку увеличивалось. Но обстановка оставалась спокойной – люди общались, пили кофе, курили, прогуливались. До непосредственного начала «Марша равенства» эта размеренность была нарушена только один раз – кто-то пришел с радужным флагом – символом ЛГБТ. «Провокатору» тут же досталось от активистов «Правого сектора». А им – от полиции.

Несколько минут – и от конфликта не осталось и следа. По словам участников потасовки, с которыми общался УНИАН, «провокатора, принесшего флаг, оттащила полиция». А сами они, под возгласы «Слава Украине», «Слава Иисусу», разорвали радужное полотно в клочья, а его обрывки - сожгли.

Один из противников «Марша равенства» Андрей поделился с УНИАН своими страхами: «Я против вот этой рекламы и пиара, чем они (представители ЛГБТ-сообщества, - УНИАН) сейчас занимаются. Они же в школах собираются уроки толерантности вводить! А это что значит? Из-за таких вот уроков мы лет через десять детей не сможем воспитывать, допустим, я скажу своему сыну, что тот дядя – пи***с, а он мне такой: папа, ай-ай-ай, так нельзя говорить».

«Никто не лезет под одеяло к этим людям, они могут делать что угодно у себя в квартире, но рекламировать это нашим детям... Родители на это должны как-то реагировать. Мы привыкли говорить, что дети – наше будущее, но я уверена, что именно он нас зависит, какое будущее мы им оставим», – поддерживает его еще одна участника акции «против наступления на традиционную семью» Евгения – многодетная мать четверых детей.

«Только дали безвизовый режим, и мы начали перенимать от Европы самое плохое, - вклинивается в беседу товарищ Андрея. – Хотя, в той же Польше, или Испании, католических странах, такого беспредела нет. А мы, что же, самые левые?».

Один из участников анти-прайда Юрий и вовсе убежден, что «Марш равенства» разжигает в обществе враждебность к украинской культуре, чем «нарушает Конституцию Украины». «Пять тысяч человек было заявлено украинофобами на их демонстрацию. Формально, чисто статистически, мы предполагаем, что там 2,5 тысячи мужчин и 2,5 тысячи женщин. Пол, вне зависимости от любых манипуляций с человеческим телом, был дан от природы, и таким остается до конца. Итак, 2,5 тысячи семей в рамках их акции не создано, и 3-3,5 тысяч детей не рождены», – рассказал он.

Организаторы «Марша равенства» действительно рассчитывали где-то на пять тысяч участников. В действительности их было, пожалуй, меньше, но, на фоне предыдущих украинских прайдов, эта акция была самой масштабной и красочной. Представители не только ЛГБТ-сообщества, но и гетеросексуальные люди, пришли на акцию с радужными флагами, плакатами «Сохраняй спокойствие и будь толерантным», «Свободные и равные», «Права человека превыше всего», в ярких костюмах.

Участник транс-феминистской инициативной группы «АдаманТ» Тангар Форгарт пришел на марш в костюме героя из космической саги «Стражи Галактики», енота по имени «Ракета». «Мой персонаж символизирует, что разумное существо, которое чем-то отличается от других, может столкнуться с дискриминацией. Но, если есть разум, вне зависимости от того, как он выглядит, то какого черта, кого-то должны дискриминировать», – отмечает он.

Бисексуалка и человек с инвалидностью Дарья надела костюм супергероя «Чудо-женщины» и держала в руках плакат «В мире нет героев, есть мы». «Мы не должны сидеть, сложа руки, а должны добиваться и своих прав, и равных возможностей. Самое главное - это принятие обществом», – убеждена она.

По мнению Дарьи, подобные марши действительно помогают донести обществу идею о важности равенства. «Это публичное мероприятие. И мы таким образом публично проговариваем проблему, мы показываем, что проблема есть, мы о ней не молчим», – объясняет она.

Ростислав приехал поддержать «КиевПрайд» из Запорожья. По его словам, приехал на праздник. «Мы приехали праздновать разнообразие, что хотя бы один день в году спокойно свободно можно вот так выйти. Праздновать, что я живу в стране, которая должна меня уважать», – говорит он.

Атмосферу праздника, как никто другой, создавали несколько травести-див. Одна из них – розовая копна волос, платье в тон волосам – Жанна Симеиз рассказала УНИАН, что «Марш равенства» необходим, чтобы продемонстрировать равенство прав для всех: «Мы живем в демократической стране и граждане страны должны понимать, что все люди должны жить в мире и дружбе».

Впрочем, кое-кто из участников «Марша» аналогичный призыв сформулировал как «Make love not civil war», озвучив – по незнанию ли? – уже ставший знаменитым тезис, продвигаемый российской пропагандой в ходе гибридной войны. Во всяком случае, фото с этой надписью уже после парада вызвало нешуточные словестные баталии в социальных сетях.

В остальном, несколько точечных стычек с агрессивно настроенными представителями праворадикальных националистических организаций, не смогли испортить «Марш равенства». «Бунтуй, кохай, права не віддавай», «Права людини понад усе» – скандировали участники мероприятия. «Внутри меня – радость и ликование! Я горжусь всеми смельчаками, которые вышли сегодня. Я призываю всех, кто еще не вышел, ждем вас в следующем году. Вы нам необходимы, ведь мы вышли и за ваши права тоже», – поделилась впечатлениями от этого дня с УНИАН киевлянка Инесса Гашинская.

По ее словам, очень хочется дожить до тех времен, когда для проведения «Марша равенства» на столичные улицы не придется выводить 5 тысяч полицейских, а участникам постоянно беспокоиться о своей безопасности. «Ребята, мы живем все-таки в цивилизованном обществе, и от нас всех зависит, какой мы создадим страну нашего будущего» – отметила она.

… К сожалению, буквально через несколько часов после окончания «Марша равенства», группа неизвестных напала на нескольких участников мероприятия в одном из районов столицы. Похоже, до цивилизованного общества нам еще расти и расти.

Ирина Шевченко