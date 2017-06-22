В Киеве на месте постамента коммунисту предлагают установить памятник Рейгану

В центре Киева на месте бывшего памятника первому секретарю ЦК КПУ Дмитрию Мануильскому, который был снесен активистами во время Революции достоинства в 2014 году, может появиться памятник экс-президенту США Рональду Рейгану.

С инициативой установления соответствующей скульптуры выступило Украинское общество экономических свобод (UEFF), пишет Washington Examiner.

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Издание отмечает, что с 2011 года количество монументов Рейгану выросло в Европе, и теперь украинская власть может поставить памятник Рональду Рейгану в центре Киева.

По словам президента UEFF Марьяна Заблоцкого, установка памятника необходима для чествования значительного вклада Рейгана в преодолении коммунизма. В Украине сейчас действует законодательство, которое запрещает использование коммунистическую символику, и преодоление тоталитаризма должно вылиться в установке памятника Рейгану.

Инициативу по установке памятника также поддержал Президентский фонд Рональда Рейгана, расположенный в Калифорнии.