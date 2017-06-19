На границе с Польшей задержали организатора канала торговли людьми

Сегодня ночью в пункте пропуска «Шегини» на украинско-польской границе, правоохранители предотвратили незаконный вывоз двух украинских девушек с целью дальнейшего использования в сфере предоставления интимных услуг на территории стран Евросоюза.

Читайте такжеНа Одесщине поймали вербовщика спецслужб РФ из Приднестровья (фото, видео)

Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы, оперативные сотрудники ГПСУ совместно с представителями отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУ Нацполиции в Тернопольской области задержали также мужчину, который организовал канал перемещения указанных гражданок за границу. Им оказался гражданин Украины 1978 года рождения - житель Тернопольской области. Он лично обеспечивал перевозку девушек в Польшу.

Проводятся необходимые следственные действия в рамках уголовного производства по статье 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека) Уголовного кодекса Украины.