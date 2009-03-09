Подозреваемый ударил ножом работника уголовного розыска
23:03, 09 марта 2009Общество
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Место преступления - Краматорск
Вчера в Краматорске Донецкой области подозреваемый в преступлении ранил ножом сотрудника уголовного розыска.
Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, 8 марта около трёх часов ночи наряд милиции пытался задержать двух местных жителей в возрасте 30 и 20 лет, которые подозревались в совершении разбойного нападения.
Во время задержания правонарушители оказали сопротивление и нанесли ножевое ранение живота сотруднику уголовного розыска Краматорского горотдела внутренних дел.
Принятыми мерами правонарушители задержаны, сотрудник милиции находится в больнице.
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