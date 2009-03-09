Ив.-Франковск, Тернополь, Севастополь, Луганск отмечают День Шевченко

В регионах Украины прошли торжественные мероприятия по случаю 195-летия со дня рождения Тараса Шевченко.

В частности, в Ивано-Франковске состоялось праздничное вече в парке имени Т.Шевченко, куда руководители области и города, лидеры политических и общественных организаций, ветераны УПА и военнослужащие, жители города прошли торжественным ходом с Вечевой площади.

Участники вече возложили венки и цветы к бюсту Т.Шевченко. Священники разных конфессий отслужили поминальную панихиду.

На вече выступили городской председатель Ивано-Франковска Виктор АНУШКЕВИЧУС, председатель областного совета Игорь ОЛИЙНЫК, председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации Николай ПАЛИЙЧУК и другие ораторы, которые говорили об актуальности в нынешнее время гения Кобзаря, его мыслей, призывали к объединению украинской нации вокруг украинского Президента Виктора ЮЩЕНКО, критиковали деятельность антиукраинских сил в парламенте.

Хор «Красная калина» исполнил песни на стихи Тараса Шевченко. На государственных учреждениях вывешены национальные флаги.

Также в Тернополе прошли торжества по случаю 195-летия со дня рождения Т.Шевченко. Городской председатель Тернополя Роман ЗАСТАВНЫЙ, первый заместитель председателя облгосадминистрации Андрей ФЛИССАК и представители общественности возложили цветы к памятнику поэту, также присутствующие на мероприятии читали стихи Кобзаря и вспоминали его наказы. “Дух Тараса, его вдохновенные строки, вдохновляли и вели на борьбу десятки тысяч наших тернополян, которые жертвовали своей жизнью и молодостью...”, - сказал в своем выступлении А.ФЛИССАК.

В Севастополе к годовщине со дня рождения Т.Шевченко прошел митинг, в котором приняли участие представители городской государственной администрации и городского совета, командования и личный состав Военно-Морских сил Украины, представители политических партий и общественных организаций.

На митинге развевались флаги Блока Юлии Тимошенко, Партии регионов, партии „Свобода», партии „Единый Центр”, флаги УПА, общества белорусов „Пагоня”.

С короткими речами к присутствующим обратились заместитель председателя Севастопольской городской государственной администрации Дмитрий БАЗИВ, заместитель председателя Севастопольского городского совета Юрий ДОЙНИКОВ, первый заместитель командующего Военно-Морскими силами Вооруженных сил Украины вице-адмирал Виктор МАКСИМОВ, лидеры местных общественных организаций.

После митинга состоялось возложение цветов к памятнику Тарасу Шевченко и торжественное прохождение подразделения почетного караула украинских ВМС.

К годовщине со дня рождения Т.Шевченко в Севастополе состоялось также торжественное награждение победителей городского конкурса „Мальовнича Україна”, вручение стипендий молодежи города от канадского общества „Приятелі України” за достижения в изучении украинского языка, финальный этап городского конкурса чтецов имени Т.Г.Шевченко, другие мероприятия.

В Луганске торжества по случаю 195-й годовщины со дня рождения Т.Шевченко начались с церемонии возложения цветов к памятнику Кобзарю, в которой приняли участие руководство области и города, представители общественности, школьники и студенты.

Студенты Луганского национального университета им. Т.Шевченко подготовили литературно-музыкальную композицию.

В украинско-канадском центре «Возрождение» проходит конкурс чтецов произведений Тараса Шевченко «Иду с детства к Тарасу». В конкурсе принимают участие почитатели творчества Т.Шевченко - ученики старших классов школ области.

Завтра, 10 марта, в Луганском областном академическом украинском музыкально-драматичном театре будет показан спектакль М.Кропивницкого по мотивам драмы Тараса Шевченко «Титаривна».