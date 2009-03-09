С сегодняшнего дня подорожал проезд по железной дороге

С сегодняшнего дня в Украине подорожал проезд на железнодорожном транспорте внутреннего сообщения.

В частности, в плацкартных вагонах стоимость проезда выросла на 4,7%, в купейных и СВ - на 7,4%.

Например, стоимость проезда на расстояние 500 км увеличится в плацкартном вагоне на 1 грн. 72 коп., купейном - 4 грн. 25 коп., СВ - 19 грн. 8 коп. (без комиссионного сбора).

С 1 июня 2009 года стоимость проезда вырастет на столько же.

Общее повышение стоимости проезда будет составлять 9,5% для плацкартных вагонов и 15% - для купейных и СВ. Таким образом, общая стоимость проезда в 2009 г. на расстояние 500 км увеличится в плацкартном вагоне на 3 грн. 44 коп., купейном - на 8 грн. 50 коп., СВ - на 38 грн. 16 коп. (без комиссионного сбора).

В то же время тарифы на проезд в общих вагонах остаются без изменений, с учетом интересов менее платежеспособных граждан.

Как сообщалось, ранее планировалось осуществлять в этом году поэтапное повышение тарифов ежемесячно в среднем на 1,5-3% на плацкартные вагоны и на 5% в месяц на купейные и СВ. Однако этот проект приказа Минтранссвязи не был принят.