Ажиотажный спрос на соль может привести к спаду производства

Для государственного производственного объединения «Артемсоль» существующий сейчас ажиотаж на рынке соли может вскоре привести к значительному спаду производства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявили сегодня на пресс-конференции в Артемовске руководители ГПО «Артемсоль» генеральный директор Дмитрий ДОЦЕНКО и коммерческий директор Игорь КОСТЫРИН.

«Артемсоль» - это государственное предприятие с плановым производством, и сегодняшний ажиотаж, он нам не нужен», - сказал гендиректор. Он отметил, что в цикле работы предприятия «существуют такие месяцы, где сезонно происходит спад производства и реализации продукции», «то есть, то, что мы на сегодняшний день имеем большие плюсы – это может в будущем не очень хорошо отразиться на рынке, хотя мы будем всяческим образом уменьшать эти риски».

Более подробно негативную сторону данной ситуации объяснил И.КОСТЫРИН: «Всегда весенний сезон соответствовал спаду покупательского спроса. Сейчас, в этот ажиотажный период, мы увеличиваем производственные мощности, мы насытим рынок, то есть, насытим конечного потребителя и после насыщения предприятие, попадая в этот весенний спад, попадает еще в более глубокую яму». По его словам, это может способствовать «остановке одной или двух соляных шахт, то есть, не будут задействованы производственные мощности, и придется коллективы этих шахт, соответственно, отправлять в отпуска».

И.КОСТЫРИН сообщил, что благодаря возникшему ажиотажному спросу предприятие на 30% увеличило производство и реализацию соли. «Если сравнивать февраль 2009 года и 2008 года по фасованной соли, т. е. эта соль, которая отпускается в пачках, вырос объем производства и объем продаж на 30%», - сказал он.

Д.ДОЦЕНКО подчеркнул, что на сегодняшний день ажиотаж не спадает.

На вопрос, кому выгодно подогревать спрос на соль, он ответил, что выяснением этого должны заняться правоохранительные органы, «потому что на сегодняшний день отпускная цена нашей продукции осталась на том же уровне». «То, что происходит спекуляция на рынке соли, поверьте, - это не наша прихоть и не наши действия», - заключил гендиректор.

Справка УНИАН. ГПО «Артемсоль» - крупнейшее предприятие по добыче и реализации поваренной соли (NaCl) на территории Центральной и Восточной Европы. Производственные мощности ГПО «Артемсоль» находятся в г. Соледар Донецкой области. Продукция ГПО «Артемсоль» поставляется на рынки в 23 страны мира.

Производственные мощности ГПО «Артемсоль» составляют 7 млн. тонн соли в год. Сегодня предприятие добывает 2,5-3 млн. тонн соли в год, из них 1 млн. тонн – для потребителей Украины.

Производственное объединение работает стабильно, прибыльно, в трехсменном режиме.

ГПО «Артемсоль» является градообразующим предприятием для Соледара.