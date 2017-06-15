Пограничники заявили, что активность контрабандистов на границе с Венгрией снизилась вдвое

Сегодня в Одессе главы пограничных ведомств Украины Виктор Назаренко и Венгрии Жолт Пол Ричард Халмоши обсудили результаты совместной работы. Об этом УНИАН сообщили в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы.

Читайте такжеНа Львовщине 7 чеченцев дважды за сутки не пропустили в УкраинуНазаренко и Халмоши проанализировали ситуацию на совместном участке государственной границы, дали оценку функционированию пунктов пропуска и состояния введения совместного пограничного контроля, а также - перспективам развития сотрудничества между пограничными ведомствами Украины и Венгрии.

Руководители пограничных ведомств констатировали, что обстановка остается динамичной и контролируемой, а совместные превентивные меры дали значительные результаты.

«Пониженная активность контрабандистов. За 5 месяцев текущего года изъято 178 тыс. пачек сигарет, что почти в 2 раза меньше, чем в прошлом году. Половину из 178 тыс. пачек табачной контрабанды задержаны вне пунктов пропуска», - отметили в управлении.

Кроме того, количество лиц, задержанных за незаконное пересечение границы, по сравнению с 2016 г уменьшилась почти в 3 раза - за 5 месяцев текущего года задержаны 43 нелегальных мигранта (против 168).

При этом основными угрозами на украинско-венгерской госгранице признаны попытки налаживания каналов незаконной миграции выходцев из африканских стран и стран Ближнего Востока, а также незаконное перемещение табачных изделий.

Кроме того, Назаренко отметил, что очень важным шагом стало подключение пунктов пропуска к базам данных Интерпола - с начала года пограничники Украины уже обнаружили почти 1 тыс. лиц, находившихся в розыске, и более 100 похищенных автомобилей. В целом, за 5 месяцев через границу пропущено 3 млн человек и 978 тыс. транспортных средств.