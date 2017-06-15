ONUKA о своей популярности за рубежом: теперь на концертах никого не смущает украинский язык
Европейский гастрольный трек-лист Onuka на 60 % состоит из украиноязычных песен, а сама певица убеждена, что на концертах никого не смущает незнакомый язык.
Участие группы ONUKA в финале киевского Евровидения ввело ее в узкий круг отечественных коллективов, не просто известных, но и популярных за рубежом.
Альбом Vidlik, посвященный Чернобыльской катастрофе, вошел в топ электронных чартов iTunes Польши, Великобритании, Швеции, Германии, Дании и Нидерландов, а также Франции, Швейцарии и даже Австралии.
Это больше, о чем можно было мечтать на этот момент, - прямо говорит Жижченко, которая теперь не успевает вносить новые города в гастрольный тур по Европе.
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Ее этно-электронному проекту ONUKA уже четыре года. Сочетание электронных барабанов с народными инструментами довольно быстро превратило проект из андеграундного в модный и успешный.
Пока у ONUKA вышло два мини-альбома, на подходе - третий, в котором, кроме цимбал, бандуры, валторны, трембиты и казацкой трубы, зазвучат два новых народных инструмента с загадочными названиями варган и телинка.
"Самый главный способ засветиться - это интересная качественная музыка. Классная песня. Даже не видео, не концерт - музыка", - говорит Наталья Жижченко.
Европейский гастрольный трек-лист ONUKA на 60 % состоит из украиноязычных песен, а сама певица убеждена, что на концертах никого не смущает незнакомый язык. Западного слушателя украинский язык может приятно удивлять, если он гармонично вплетается в аранжировку, говорит она. Причем для завоевания Европы и Америки отечественной музыкой сейчас особенно хорошее время, продолжает Жижченко.
“Есть повышенный интерес к странам Восточной Европы, и к Украине в частности”,- считает она.
Как сообщал УНИАН-Таблоид, после взрывного выступления на Евровидении ONUKA попала в европейские чарты iTunes.
Полное интервью с ONUKA читайте в свежем номере издания "Новое время".