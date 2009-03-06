Вступает в силу закон о 13-процентной надбавке на импорт

В пятницу вступает в силу закон о дополнительной тринадцатипроцентной пошлине на товары, которые импортируются в Украину. Накануне, на фоне критики импортеров, премьер Юлия Тимошенко заявила, что инициирует отмену этой пошлины.

Тимошенко объясняет необходимость отмены пошлины тем, что она снижает занятость украинских автоперевозчиков и противоречит требованиям ВТО. Закон о дополнительной ввозной пошлине парламент принял в ноябре прошлого года, по инициативе президента и правительства. Он рассматривался как противодействие валютной панике и сокращению прибылей экспортеров. Об этом в интервью «Немецкой волне» напомнил президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой: «Это ошибка. Любые тарифы на импорт только уменьшают возможности покупки товаров внутри страны. Такие пошлины приводят к снижению ВВП».

Лановой считает, что тринадцатипроцентная пошлина не выгодна, в первую очередь, европейским производителям бытовой техники и автомобилей, которые составляют большую часть украинского импорта. Председатель Всеукраинской ассоциации автоимпортеров Олег Назаренко спрогнозировал, что новая пошлина заблокирует ввоз импортных авто на полгода. Он ожидает, что Еврокомиссия вскоре опротестует закон. Заместитель министра экономики Валерий Пятницкий назвал новую пошлину «проигрышем» и сообщил, что страны-члены ВТО будут рассматривать введение Украиной пошлины в мае.