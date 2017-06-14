"Газовая схема" Онищенко: Суд отказался объявлять перерыв по делу Постного

Коллегия судей Соломенского районного суда Киева отказалась объявлять перерыв в заседании, где должны решить вопрос о продлении меры пресечения для одного из фигурантов «газового дела» Валерия Постного, а также отказала в удовлетворении ходатайства об отводе двух из трех судей.

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Как передает корреспондент УНИАН, председательствующий в деле судья Сергей Агафонов, объявляя решение, отметил, что для отвода его и судьи Аллы Захаровой нет оснований.

По его словам, учитывая то, что возникла неотложная процессуальная необходимость рассмотреть вопрос относительно меры пресечения для Постного, суд намерен продолжить заседание.

После этого адвокат одного из девяти фигурантов данного производства заявил отвод тертой судье из коллегии Ади Паденко.

Напомним, что мера пресечения - содержание под стражей, избранная Постному ранее, истекает завтра, в 14.00.

Таким образом, если суд до сих пор не определится с мерой пресечения для него, он не будет иметь никаких ограничений в свободе передвижения.

В настоящее время Постный находится в Киевском следственном изоляторе.

Как сообщал УНИАН, 15 июня 2016 года в НАБУ и специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили о разоблачении организованной преступной группировки, которая нанесла ущерб государству в размере более 3 млрд грн в результате совместной деятельности на основании соглашений, заключенных с ОАО "Укргаздобыча".

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Согласно доказательствам, полученным в ходе досудебного расследования уголовного производства, организатором коррупционной схемы является Александр Онищенко, которого Верховная Рада 5 июля лишила неприкосновенности, а также проголосовала за его задержание и арест, но он успел бежать из Украины.

29 мая 2017 Специализированная антикоррупционная прокуратура заявила о завершении расследования против 8 подозреваемых по так называемому "газовому делу" Онищенко.

«На очереди еще 9 подозреваемых, находящихся в розыске, в том числе и Онищенко, относительно которых в ближайшее время САП будет ходатайствовать о специальном досудебном расследовании», - отметили в ведомстве.

В САП добавили, что «одному из участников преступной организации Постному отведена роль организатора в составе преступной организации».