За три года правоохранители на Донбассе задержали более тысячи боевиков

За три года проведения антитеррористической операции на Донбассе правоохранители задержали 1,1 тыс. боевиков.

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

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По данным полиции, с начала этого года правоохранители открыли уголовные производства по 131 участнику незаконных вооруженных формирований, 112 из них были задержаны, 19 объявлены в розыск.

Правоохранители отмечают, что задержать - это только полдела, ведь нужно собрать весь необходимый массив доказательств причастности в участии в бандформировании, чтобы ни один боевик не ушел от ответственности.