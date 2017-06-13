В Украину прибыл игумен афонского монастыря

В Украину прибыл настоятель (игумен) Ватопедского монастыря на Афоне архимандрит Ефрем. Об этом сообщает "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" со ссылкой на Фейсбук епископа Барышевского Виктора (Коцабы). Владыка Виктор разместил фото встречи известного афонского монаха в аэропорту.

Читайте такжеУкраинский художник написал уникальную коллекцию картин с видами 20 афонских монастырейНастоятеля афонского монастыря встречали: епископ Барышевский Виктор (Коцаба), епископ Фастовский Дамиан (Давыдов), епископ Бородянский Варсонофий (Столяр).

***Архимандрит Ефрем (Васиилиос Куцу) родился в 1956 году в поселении Фамагуста на Кипре в многодетной семье.

С 1974 по 1978 год учился на богословском факультете Афинского университета. Стал учеником Иосифа Ватопедского и переехал на Афон в монастырь Кутлумуш. В 1981 году переселился в Новый Скит.

В 1982 году принял монашество в Новом Скиту на Афоне и в 1984 году был рукоположен в иеродиакона и иеромонаха.

С 1987 года братство старца Иосифа приняло на себя труды по возобновлению монашеской жизни в монастыре Ватопед.

В 1990 году иеромонах Ефрем стал игуменом Ватопедской обители.

Напомним, что 21 марта Верховный суд Греции признал невиновным во всех обвинительных пунктах архимандрита Ефрема игумена Ватопедского монастыря на Святой Горе Афон, и 12 других подсудимых в деле об обмене землями между правительством Греции и Ватопедським монастырем. Как сообщают греческие СМИ, игумена афонского монастыря обвиняли в незаконных сделках между обителью и государством.