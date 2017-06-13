Порошенко завтра посетит Донецкую область
15:16, 13 июня 2017Общество
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Президент осуществит рабочую поездку.
Петр Порошенко / REUTERS
В среду, 14 июня, в Донецкой области с рабочей поездкой будет находиться президент Украины Петр Порошенко. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.
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Как сообщал УНИАН, Порошенко подписал закон относительно создания печатных изданий Минобороны во время АТО. Минобороны получило право на создание своей газеты или журнала.
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