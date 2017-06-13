Порошенко завтра посетит Донецкую область

В среду, 14 июня, в Донецкой области с рабочей поездкой будет находиться президент Украины Петр Порошенко. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

Читайте такжеТурчинов предложил альтернативу АТО на Донбассе (видео)

Как сообщал УНИАН, Порошенко подписал закон относительно создания печатных изданий Минобороны во время АТО. Минобороны получило право на создание своей газеты или журнала.