В ЕС недовольны борьбой в Украине с нарушением прав интеллектуальной собственности

В Европейском Союзе выражают разочарование медленным прогрессом Украины в реформе законодательства о правах интеллектуальной собственности.

Об этом сообщается на сайте Представительства ЕС в Украине.

Европейские дипломаты напомнили, что с момента вступления в силу углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (УВЗСТ) прошло 18 месяцев.

"Однако правительство до сих пор не подало на рассмотрение в Верховную Раду большинство законопроектов, которые Украина обязалась принять в соответствии с условиями углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли. Еще в 2015 году эксперты ЕС, работая соместно с украинской властью, подготовили соответствующие законопроекты. Однако они до сих пор находятся на рассмотрении Министерства экономического развития и торговли Украины. Украинская сторона обещала в сентябре направить в Раду пакет из 4 законов (об организации коллективного управления, создании национального офиса интеллектуально собственности, о патентах на изобретения и полезные модели; об авторском праве и смежных правах), и эти законы (с ними Европейский Союз до сих пор не ознакомили) будут основаны на законопроектах, подготовленных экспертами ЕС ", - говорится в сообщении.

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"Существующая ситуация с организациями коллективного управления наносит непоправимый вред законным интересам тысяч местных и международных правовладельцев. Современное законодательство Украины не содержит адекватных норм для обеспечения эффективного соблюдения прав интеллектуальной собственности. Принятие Украиной законов в соответствии с обязательствами, взятыми в рамках УВЗСТ, могло бы помочь ей теснее интегрироваться в мировую систему торговли, привлечь иностранные инвестиции и предотвратить дальнейшие значительные потери со стороны правовладельцев", - подчеркивают в Представительстве.

"Редким положительным достижением является усиление борьбы против интернет-пиратства. Обнадеживает недавно принятый закон о кинематографе. Он обеспечивает лучший контроль интернет-пространства для предотвращения размещения нелегального контента на веб-сайтах, базирующихся в Украине. Он также регламентирует деятельность кибер-полиции, которая будет обеспечивать выполнение законодательства в этой сфере в сотрудничестве с международными коллегами. ЕС остается только надеяться, что в будущем этот положительный пример будет наследоваться и в других сферах защиты прав интеллектуальной собственности ", - заявили дипломаты.