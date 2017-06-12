Житомирские дети успешно выступили на фольклорном фестивале в Болгарии

Житомирские дети в возрасте от 4 до 14 лет в течение 5 дней успешно выступали на XII Международном фольклорном фестивале в Болгарии. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, участники Центра танца «Аванте» из Житомира выступили на XII Международном фольклорном фестивале в Болгарии.

Творческое мероприятие состоялось в рамках празднования Дня города Монтана с 3 по 8 июня с участием артистов из Украины, Польши, Чехии, Хорватии и Якутии.

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Житомирские артисты в возрасте от 4 до 14 лет 5 дней демонстрировали на различных сценах региона стилизованные в фолькмодерном стиле хореографические композиции «Колокола Софии Киевской», «Молитва Солдата» и украинский детский мини-балет «Песня Леса» (балетмейстер – Инна Бурдейная).

Участие юных исполнителей в фестивале стало возможным благодаря поддержке управления семьи, молодежи и спорта Житомирской облгосадминистрации, Житомирского городского совета и одного из благотворительных фондов области.