Генштаб показал тактические учения "крылатой пехоты" в нескольких регионах сразу (видео)

14:34, 12 июня 2017
Общество
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Осуществлялось огневое поражение противника.

Десантники уничтожили позиции условного противника / скриншот

Генштаб ВСУ обнародовал видео батальонных тактических учений с боевой стрельбой, которые провели сразу в нескольких регионах страны. Видео опубликовано на YouTube-канале Генерального штаба.

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Во время учений десантники уничтожили обнаруженные позиции условного противника. Огневое поражение противника осуществлялось силами артиллерии, танкового подразделения, минометных и мобильных зенитных расчетов.

Как сообщал УНИАН ранее, в Одесской области проходили совместные антитеррористические учения спецслужб Украины и Молдовы "Крепкая граница-2017". К учениям привлечены три тысячи военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

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Теги: #военные учения