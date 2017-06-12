Генштаб показал тактические учения "крылатой пехоты" в нескольких регионах сразу (видео)

Генштаб ВСУ обнародовал видео батальонных тактических учений с боевой стрельбой, которые провели сразу в нескольких регионах страны. Видео опубликовано на YouTube-канале Генерального штаба.

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Во время учений десантники уничтожили обнаруженные позиции условного противника. Огневое поражение противника осуществлялось силами артиллерии, танкового подразделения, минометных и мобильных зенитных расчетов.

Как сообщал УНИАН ранее, в Одесской области проходили совместные антитеррористические учения спецслужб Украины и Молдовы "Крепкая граница-2017". К учениям привлечены три тысячи военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.