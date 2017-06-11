В Праге встретились самолеты из "двух разных миров": из Киева и Екатеринбурга (фото)
Так же Перебийнис сообщил, что у граждан Украины, которые первыми прибыли в аэропорт Праги по безвизу, никаких проблем не возникло.
В аэропорту Праги встретились самолеты из двух разных миров: из Киева и Екатеринбурга". Об этом в Твиттере написал посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.
"Сегодня в аэропорту Праги встретились самолеты из двух разных миров: из Киева и Екатеринбурга, из свободного мира без виз и мира еще очень долго с виз", - отметил посол.
Сьогодні в аеропорту Праги зустрілися літаки з двох різних світів: з Києва і Єкітєрінбургу,з вільного світу #безвіз і світу #щедужедовгозвізpic.twitter.com/Mk6kBKzm7m— Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) June 11, 2017
Так же Перебийнис сообщил, что у граждан Украины, которые первыми прибыли в аэропорт Праги по безвизу, никаких проблем не возникло.
"Первые "безвизовые" граждане Украины прибыли в аэропорт Праги. Никаких проблем пока не возникало. Консулы готовы оказать необходимую помощь", - сказано в сообщении.
Перші "безвізові" громадяни України прибули до аеропорту Праги. Жодних проблем наразі не виникало. Консули готові надати необхідну допомогу pic.twitter.com/Q4J5ihn1PF— Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) June 11, 2017