В Праге встретились самолеты из "двух разных миров": из Киева и Екатеринбурга (фото)

15:10, 11 июня 2017
Общество
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Так же Перебийнис сообщил, что у граждан Украины, которые первыми прибыли в аэропорт Праги по безвизу, никаких проблем не возникло.

фото @YPerebyinis

В аэропорту Праги встретились самолеты из двух разных миров: из Киева и Екатеринбурга". Об этом в Твиттере написал посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

 "Сегодня в аэропорту Праги встретились самолеты из двух разных миров: из Киева и Екатеринбурга, из свободного мира без виз и мира еще очень долго с виз", - отметил посол.

Так же Перебийнис сообщил, что у граждан Украины, которые первыми прибыли в аэропорт Праги по безвизу, никаких проблем не возникло.

"Первые "безвизовые" граждане Украины прибыли в аэропорт Праги. Никаких проблем пока не возникало. Консулы готовы оказать необходимую помощь", - сказано в сообщении.

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