В Праге встретились самолеты из "двух разных миров": из Киева и Екатеринбурга (фото)

В аэропорту Праги встретились самолеты из двух разных миров: из Киева и Екатеринбурга". Об этом в Твиттере написал посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

"Сегодня в аэропорту Праги встретились самолеты из двух разных миров: из Киева и Екатеринбурга, из свободного мира без виз и мира еще очень долго с виз", - отметил посол.

Сьогодні в аеропорту Праги зустрілися літаки з двох різних світів: з Києва і Єкітєрінбургу,з вільного світу #безвіз і світу #щедужедовгозвізpic.twitter.com/Mk6kBKzm7m — Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) June 11, 2017

Так же Перебийнис сообщил, что у граждан Украины, которые первыми прибыли в аэропорт Праги по безвизу, никаких проблем не возникло.

"Первые "безвизовые" граждане Украины прибыли в аэропорт Праги. Никаких проблем пока не возникало. Консулы готовы оказать необходимую помощь", - сказано в сообщении.