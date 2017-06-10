Суд отпустил охранника Яроша под домашний арест

Заводской районный суд Каменского освободил из-под стражи охранника народного депутата Украины Дмитрия Яроша Михаила Навроцкого, которого подозревают в причинении огнестрельного ранения, изменив меру пресечения на круглосуточный домашний арест.

В суд с ходатайством об изменении меры пресечения – с содержания под стражей на домашний арест – обратилась защита Михаила Навроцкого.

Как сообщил Радио Свобода адвокат Сергей Погосян, его подзащитный будет продолжать проходить лечение в медицинском учреждении.

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В мае, Апелляционный суд Днепропетровской области отказал в изменении меры пресечения Михаилу Навроцкому, не взвесив аргументы защиты относительно его плохого самочувствия. В тот же день подозреваемый оказался в реанимации областной больницы имени Мечникова, врачи диагностировали у него перелом костей черепа, переломы ребер, открытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга.

14 мая в Каменском Днепропетровской области произошел конфликт со стрельбой, один человек был ранен. По данным полиции, конфликт произошел после того, как водитель такси не ответил пассажирам на украинском языке. Огнестрельного ранения потерпел коллега таксиста, который спешил ему на помощь. Защита настаивает на том, что выстрелу предшествовало избиение пассажира группой таксистов с битами.

Полиция открыла два уголовных производства: по охраннику Яроша и относительно одного из таксистов.