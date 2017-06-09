В Харькове появится кинотеатр под открытым небом

В Центральном парке развлечений откроют кинотеатр под открытым небом. Кинотеатр будет работать с 12 по 25 июня, сообщает пресс-служба парка.

В день будет проходить один сеанс, начало — в 20.00.

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В программе следующие фильмы: «Завтрак у Тиффани», «Красотка», «Кейт и Лео», «Когда Гарри встретил Салли», «Титаник».

Вход — бесплатный.