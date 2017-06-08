На Житомирщине определились с лауреатами ежегодного областного творческого конкурса ко Дню журналиста

19 журналистов Житомирщины стали лауреатами ежегодного областного творческого конкурса ко Дню журналиста в 2017 году, а еще 8 участников награждены дипломами конкурса. Об этом УНИАН сегодня сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, в этом году в конкурсе приняли участие 58 журналистов и 21 средство массовой информации.

Конкурсные работы оценивали члены жюри, в состав которого входят представители печатных, электронных и интернет-изданий области.

По результатам анализа публикаций в газетах, интернет-изданиях, радио - и телепрограмм члены жюри, в число которых не входят представители облгосадминистрации, определили победителей конкурса.

«Журналист года – лауреат премии имени Василия Земляка»: Светлана Барановская, редактор газеты «Искоростень».

«Журналист года – лауреат премии имени Василия Остапчука»: Оксана Ковальчук, заведующий отделом филиала ПАО «НОТУ» «Житомирская региональная дирекция».

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«Журналист года – лауреат премии имени Владимира Киричанського»: Наталья Кулинич, заведующий редакцией художественных программ филиала ПАО «НОТУ» «Житомирская региональная дирекция», и Тамила Нестерук, редактор филиала ПАО «НОТУ» «Житомирская региональная дирекция»;

«Лучший молодой журналист»:Денис Войтенко, журналист газеты «Вести»;Нина Корецкая, журналист телеканала «СК1»;Леонид Мациевский, старший редактор Областного радио "Житомирска хвиля";Виктория Кос, журналист информационно-аналитического портала «ЖИТОМИР.today».

«Лучшее печатное средство массовой информации»: лауреат – Новоград-Волынская горрайонная газета «Лесин Край» – редактор Инна Попович. Дипломант – газета «Полесские новости», редактор Леся Гудзь.

«Лучшая телепередача»: лауреат – Лидия Нестеренко, журналист КП КМР «Коростеньмедиа». Дипломант – Анжела Нестерчук, заведующая редакцией подготовке и выпуску студийных программ филиала ПАО «НОТУ» «Житомирская региональная дирекция».

«Лучшая радиопередача»: лауреат – Сергей Бабский, заведующий отдела публицистических программ Областного радио «Житомирская волна». Дипломант – Елена Слободенюк, старший редактор Областного радио «Житомирская волна».

«Лучший журналистский материал» – освещение актуальных для общества тем: Денис Войтенко, журналист газеты «Вести», Ирина Остапчук, старший редактор филиала ПАО "НОТУ" "Житомирская региональная дирекция", Денис Заремський, журналист Интернет-портала «Бердичев. BIZ». Дипломанты – Анастасия Кузьмич, журналист газеты «20 минут», Вера Монах, диктор филиала ПАО "НОТУ" "Житомирская региональная дирекция", Вита Демусь, журналист Первого житомирского информационного портала.

«Лучший журналистский материал» – по освещению военно-патриотической тематики: Елена Чех, редактор газеты «Лесин край», Яна Кухарчук, журналист телеканала «СК1».

«Лучший журналистский материал» – освещение деятельности органов государственной власти и местного самоуправления: лауреат – Анастасия Кузьмич, журналист газеты «20 минут». Дипломант – Валентина Романчук, журналист газеты «Народная трибуна».

«Лучший журналистский материал» – за конструктивную критику власти: лауреат – Тарас Боросовський, журналист газеты «20 минут». Дипломант –Елена Чех, редактор газеты «Лесин край».

«Лучший фоторепортаж»: Андрей Майоров, журналист газеты «Жизнь и слово».