Житомирский детский хор Gloria вернулся с победой с международного фестиваля в Чехии

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.Как отмечается в сообщении, 8 июня, с победой вернулись в Житомир воспитанники образцового детского хора Gloria Житомирской музыкальной школы №1 имени Б. Лятошинского.

«В городе Оломоуц (Чехия) с 31 мая по 4 июня воспитанники хора Gloria не только представили свои творческие достижения на 45-м Международном песенном фестивале, но и в очередной раз доказали свое мастерство победой. Золотую медаль и диплом фестиваля получила Наталья Клименко, художественный руководитель и дирижер образцового детского хора Gloria, - сообщают в горсовете.

По данным этого ведомства, хор Gloria - восьмикратный обладатель гран-при, лауреат и дипломант международных конкурсов и фестивалей в Украине и престижных международных конкурсов Европы. В хоре поет около 60 детей в возрасте от 9 до 16 лет.