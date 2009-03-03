Огрызко отмечает: Украина не потеряла ни одного сантиметра территории

Министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО заявляет, что обвинение в адрес Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и Министерства иностранных дел Украины относительно решения Международного суда ООН по делу о делимитации континентального шельфа и исключительных экономических зон Украины и Румынии в Черном море является «политически мотивированным и безосновательным».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в своем выступлении на заседании парламента относительно решения Международного суда ООН .

В.ОГРЫЗКО подчеркнул, что призывы некоторых украинских политиков не выполнять решение суда - «это тотальный правовой нигилизм». Он отметил, что такой подход «является неприемлемым и недопустимым» и может привести к применению против Украины санкций со стороны Совета безопасности ООН.

В.ОГРЫЗКО подчеркнул, что Международный суд ООН всегда «проводил компромиссную линию». По его словам, решение, принятое судом, фактически совпало с той позицией Украины, от которой в свое время отказалась Румыния. По его словам, несмотря на это, в Румынии это решение «было объявлено большой победой». «Имеем очередной пример того, как нужно заботиться о реноме своего государства», - отметил В.ОГРЫЗКО.

По его словам, в Румынии президентские выборы «еще раньше, чем у нас, но ни власть, ни оппозиция не позволили себе разыгрывать так называемую гаагскую карту». «Мы, к сожалению, до этого еще не доросли», - сказал В.ОГРЫЗКО.

Кроме того, министр иностранных дел Украины отметил, что «Украина не потеряла ни одного сантиметра своей государственной территории». По его словам, благодаря решению суда «раз и навсегда прекращены разговоры о принадлежности острова Змеиный». В.ОГРЫЗКО отметил, что, признав Змеиный островом, Международный суд ООН «тем самым полностью проигнорировал историческую претензию Румынии на остров Змеиный». По его словам, поставлена «точка на многолетнем споре двух держав, а на западной границе Украины нет ни одного нерешенного вопроса».

Говоря о разведанных и перспективных запасах углеводородов на шельфе, В.ОГРЫЗКО отметил, что на украинской части - до 800 млрд. метров кубических газа, нефти – до 52 млн. тонн, в то время как у Румынии газа – до 70 млрд. метров кубических, а нефти 12 млн. тонн. По его словам, Украине на спорной территории принадлежит 21 разведанное месторождение, а Румынии – 4.

Справка УНИАН. 3 февраля Международный суд ООН в Гааге (Нидерланды) вынес решение, в котором отметил, что о.Змеиный не может считаться частью прибрежной линии Украины в определении срединной линии при делимитации континентального шельфа и исключительной экономической зоны. Международный суд ООН также решил не учитывать диспаритет в длине прибрежной линии Украины и Румынии в Черном море при делимитации континентального шельфа и исключительной экономической зоны.

После вынесения этого решения многие политики и политологи обвиняли МИД и действующую власть в том, что они не смогли отстоять интересы государства в этом вопросе, поскольку Украина в результате решения суда якобы утратила часть своей территории.