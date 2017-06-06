Известная мама пятерни из Одессы разводится с мужем

Одесситка Оксана Кобелецкая, которая в 2016 году родила сразу пятерых детей и стала известна на всю страну, разошлась со своим мужем Сергеем Семеновым.

Читайте также"Мгла": в сети показали новый трейлер экранизации романа Стивена Кинга (видео) "Мне сложно об этом говорить, но с отцом моих детей, Сергеем Семеновым, мы официально разошлись. Несколько месяцев назад он съехал, а в ближайшее время я планирую оформить это документально", - написала она в Instagram, отметив, что более подробные комментарии даст позже.

Как сообщал УНИАН, 24 июня в Одессе Оксана Кобелецкая родила одновременно пятерых детей – трех мальчиков и двух девочек. В этой семье уже растет 3-летняя дочь. Местные власти подарили многодетной семье трехкомнатную квартиру.