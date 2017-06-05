В Киеве проходит церемония погребения блаженнейшего Любомира Гузара (видео)

В крипте Патриаршего собора, строителем которого он был, началась церемония погребения блаженнейшего Любомира Гузара. В соборе с 11:00 утра проходит Заупокойная Архиерейская Литургия. Ее транслирует "Живое ТВ".

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Как сообщает ТСН, в собор приехали около 600 священнослужителей из разных епархии Украины и из-за рубежа, чтобы отслужить Архиерейскую Литургию и Чин погребения.

В молитве примет участие личный посланник Святейшего Отца Франциска Архиепископ Кирилл Василий, секретарь Конгрегации для Восточных Церквей.

Любомир Гузар умер 31 мая на 85-м году жизни после тяжелой болезни. Он возглавлял УГКЦ в 2005-2011 годах, позже передал управление церковью Святославу Шевчуку.