Моральный авторитет украинского народа: каким был Любомир Гузар (видео)

31 мая не стало Верховного Архиепископа-эмерита УГКЦ Любомира Гузара. Блаженнейший Любомир умер на 85-м году жизни после изнурительной болезни.

Любомир Гузар был уникальным человеком. Родился во Львове, тогда еще польском. Впоследствии переехал в Австрию, позже в США, учился в Риме.

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И лишь в 1993 году Любомир Гузар вернулся в Украину. В течение 10 лет возглавлял Украинскую греко-католическую церковь и стал первым в истории главой УГКЦ, который добровольно отрекся от полномочий. Ведь считал – управлять живой церковью должны молодые, полные сил и вдохновленные люди. В 2005 году рассматривался как один из возможных преемников Папы Римского Иоанна Павла II.

В определяющие для украинцев времена Любомир Гузар умел доносить сложные идеи простыми словами. В присутствии Гузара замолкали политики и олигархи, циники и скептики, амбициозная молодежь и люди с опытом. Со смертью блаженнейшего Любомира Украина потеряла одного из моральных авторитетов нации.