Житомиряне подали более 100 проектных предложений в бюджет участия: большинство - в категорию "Комфортный город"

Жители Житомира подали более 100 предложения в бюджет участия - проекта, с помощью которого жители города привлекаются к распределению части городского бюджета.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

Как отмечается в сообщении, 31 мая в Житомире завершился прием проектных предложений в бюджет участия.

В частности, из 102 поданных проектных предложений только 3 не прошли модерацию.

Таким образом, 57 авторов подали 99 проектов, общая стоимость которых составляет 81 млн 160 тыс. 747 грн. Большинство (38) проектов относятся к категории «Комфортный город».

«С помощью электронной системы житомиряне подали 102 проектные предложения бюджета участия, из которых лишь 3 не прошли модерацию, или были удалены из системы по инициативе автора», - отмечают в горсовете.

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Реализация проектов будет происходить в течение 2018 года, также будет проводиться контроль за выполнением задач, а по завершению будет осуществлен публичный отчет.

«Нынешнее увеличение количества проектных предложений в 1,5 раза и общей стоимости на сумму вдвое больше, чем в прошлом году, является весомым доказательством того, что община Житомира поверила в проект, введенный городскими властями - Бюджет участия, или, как его еще называют, общественный бюджет. Теперь имею большую уверенность, что житомиряне проявят высокую активность при голосовании за представленные проекты », - говорит председатель Координационного совета по внедрению бюджета участия в Житомире Сергей Намесник.

По его данным, особенностью нынешнего приема проектных предложений является то, что в 2017 году регистрация проектов проходила в электронном виде. Также были определены шесть пунктов сопровождения «Бюджет участия» в библиотеках городах, где житомиряне могли получить необходимую консультацию и помощь при формировании своего проекта.

Для сравнения, в прошлом году в Житомире было зарегистрировано 67 бланков-заявок на общую сумму 40 млн 784 тыс. 153 грн, из которых 54 проекта были допущены к общегородского голосования по результатам проверки. После проведения общегородского голосования, 11 проектов-победителей уже реализуемых городской властью в 2017 году.

Нынешние проектные предложения в течение двух месяцев, с июня по 31 июля, будут проходить проверку исполнительными органами Житомирского городского совета.

В случае несоответствия требованиям, проектные предложения должны быть откорректированы. Коррективы и необходимые изменения к предложениям должны быть внесены автором. В противном случае предложение будет отклонено. Автор проектного предложения может в любой момент снять свою проектное предложение с рассмотрения.

«Важно то, что именно жители города своим голосованием выбирать лучшие проекты», - отмечают в горсовете.

Напомним, бюджет участия - это инструмент прямой демократии, с помощью которого жители города привлекаются к распределению части городского бюджета. Речь идет о части средств этого бюджета, по которой горожане самостоятельно выбирают, на что их тратить.

Как сообщал УНИАН, в Житомире открыли научно-исследовательский центр по изучению действия медпрепаратов и анализа лечения хронических болезней.