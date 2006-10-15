Завтра Верховную Раду посетят 34 красавицы

В Киев прибыли 34 конкурсантки Международного конкурса «Мисс Европа-2006», который состоится 27 октября в Национальном Дворце «Украина».

Как сообщает оргкомитет конкурса, они поселены в гостинице «Премьер Палац». Ежедневно с ними будет заниматься хореограф, готовя их к самому конкурсу. 16 октября конкурсантки посетят Верховную Раду Украины.

На конкурс, который будет транслироваться в прямом эфире в 12-ти европейских странах, ожидается приезд свыше 20-ти мировых знаменитостей и VIP-персон. Возглавляет жюри всемирно известный дизайнер Роберто КАВАЛЛИ.

Победительница Международного конкурса «Мисс Европа-2006» станет обладательницей призов на сумму 100 000 евро, а также короны с бриллиантами от компании Chopard, которая оценивается в 350 000 евро.