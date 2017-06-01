Децентрализация вдохнула жизнь в умиравшие без денег украинские села - НВ

Отремонтированные детсады и школы, новые амбулатории и даже уличное освещение - теперь этим могут похвастать до трети украинских сел, пишет журнал Новое время.

С начала прошлого года Тетеревка Житомирской области получила возможность оставлять больше денег в своем бюджете - и глава местной громады Валентина Ильницкая с командой развернулись. Реализовали 13 проектов - от ремонта детского сада до открытия Центра предоставления административных услуг. В последнем можно будет не только оформить недвижимость или разобраться с пенсией, но и получить ID-паспорт.

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Мария Дискант, глава заболотцевской громады во Львовской области, рассказывает: в большинстве окрестных сел никогда не было уличного освещения, дороги стояли побитыми жизнью и грузовиками. И ничего сделать с этим местные советы не могли: деньги из центрального бюджета сюда упорно не шли. Теперь же в девять из десяти сел, входящих в громаду, местные власти провели энергосберегающее уличное освещение. В трех школах заменили крыши, готовятся купить школьный автобус. Бюджет громады за два года вырос с 2 млн грн до 16 млн грн.

Три года назад, в апреле 2014 года, Кабмин принял концепцию о децентрализации в административном устройстве Украины. Для начала правительство решило создать на базе сельсоветов громады из нескольких сел или поселков, а в дальнейшем провести децентрализацию на уровне районов и областей. С тех пор в Украине появилось четыре сотни громад - примерно третья часть от максимально возможных 1,2–1,5 тыс. Благодаря им совокупный бюджет всех местных органов власти в стране вырос с 68,6 млрд грн (по состоянию на конец 2014-го) до 146,6 млрд грн в 2016-м. Громады с помощью государства реализовали более 1,3 тыс. проектов по развитию инфраструктуры. Еще и привлекли средства международных доноров - в целом на $ 500 млн.

Успех зиждется на большей, чем у традиционных сель- и горсоветов, финансовой независимости громад. Теперь в местные бюджеты идет 60% - вместо прежнего 0% - налога с физлицпредпринимателей плюс 5% акцизного сбора и ряд других отчислений. Также помогает и государство - прямыми субсидиями: их совокупный размер в прошлом году составил 1,5 млрд грн.

Так в стране, где ранее около 70% всех денег уходило в центральный бюджет, появилась сильная и имеющая финансы местная власть.

“Это уход от советской системы управления государством”, - считает Геннадий Зубко, вице-премьер-министр регионального развития, строительства и ЖКХ.