43% украинцев считают, что реформа децентрализации поможет решить конфликт на Донбассе - опрос

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко во время пресс-брифинга, в ходе которого был представлен аналитический отчет по результатам социологического исследования «Децентрализация и реформа местного самоуправления».

«43% (опрошенных) ответили, что именно это (децентрализация власти) поможет в решении конфликта, военной агрессии на востоке страны», - сказал Зубко.

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Исследование проводилось Киевским международным институтом социологии по заказу Программы Совета Европы «Децентрализация и территориальная консолидация в Украине» в сотрудничестве и координации с экспертами Совета Европы, специалистами по вопросам местного самоуправления и Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

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В процессе исследования в течение сентября-октября 2015 года путем опроса изучались общественно-политические настроения жителей всех регионов Украины.