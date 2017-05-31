Поражен тем, что делает и планирует сделать глава Одесской ОГА Степанов - нобелевский лауреат

Нобелевский лауреат в области экономики (2002 год), профессор экономики и права Вернон Смит заявил, что позитивно впечатлен результатами работы и амбициозными планами председателяОдесской ОГА Максима Степанова по развитию возглавляемого им региона. Об этом он сказал на совместной встрече с руководителем области, которая состоялась 31 мая в Одессе, сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

Во время встречи Вернон Смит и Максим Степанов обсуждали Стратегический план действий на 2017-2019 гг. и перспективы развития Одесской области.

В своем выступлении Степанов подчеркнул, что Одесская область - один из самых красивых и перспективных регионов Украины и одним изсвоих основных задач, он, как руководитель региона, видит раскрытия его потенциала. В частности, он отметил, что Одесская область - крупнейший регион в Украине по размеру территории (более 33 тыс. кв. км, 5,5% территории Украины), и пятый регион в Украине по численности населения (2,5 млн. человек). По территории области проходят 5 международных транспортных коридоров, у нее 300 км побережья Черного моря с уникальной береговой линией и возможностями для развития туризма. Именно здесь находятся крупнейшие порты Украины, мощность которых составляет почти 70% от всех украинских портов.

«На основе конкурентных преимуществ региона в Плане действий мы определили несколько основных точек роста, которые дадут импульс экономическому развитию области. Это развитие транспортной инфраструктуры, развитие туризма, конкурентное аграрное производство и агропереработка. Конечно, динамичное развитие бизнеса и туризма невозможно без качественной инфраструктуры. В первую очередь - без дорог. Убежден, что по итогам года мы выйдем на объемы ремонта и строительства работ, которых Одесская область уже давно не видела. На прошлой неделе вместе с Президентом мы открыли дорогу к одному из самых ярких туристических мест области - городу Вилково, который называют украинской Венецией. Так что, если сможете, обязательно посетите этот город. Точно не пожалеете», - отметил в ходе встречи Максим Степанов.

Говоря о строительстве инфраструктуры в области, Вернон Смит положительно оценилпривлечение к тендерам частных компаний и подчеркнул важность создания свободного конкурентной среды в этой сфере. «Очень важно, чтобы новым компаниям давали возможность выходить на рынок и принимать участие в тендерах. Потому что большинство инноваций приходит именно от новых фирм, выходящих на рынок. У нас есть тысячи примеров этого», - отметил экономист.

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В ходе встречи Максим Степанов поделился планами руководства области по широкому привлечению малого и среднего бизнеса Одесской области к международным кредитным программам, а также рассказал о региональной программе поддержки частного предпринимательства, которая будет рассматриваться в ближайшее время на сессии облсовета. Председатель ОГА вместе с областным советом инициирует введение инструмента компенсаций из областного бюджета определенного процента кредитной ставки для малого и среднего бизнеса. Также Степанов отметил положительную динамику в области по большинству экономических показателей. В частности, за январь-апрель 2017 года индекс промышленной продукции составил108,8%, индекс строительства составил 134,8%, а объем капитальных инвестиций вырос почти на 64% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

«Я удивлен и позитивно впечатлен тем, что выделаете и что хотите делать. Это очень важно - увеличить активность, особенно среди частного бизнеса и в сфере инноваций. Это должно привести к общему экономическому росту, и это именно то, что вы хотите увидеть», - заявил Вернон Смит.

Вернон Л. Смит является одним из лучших экономистов мира в соответствии с международным рейтингом IDEAS, работает в экономическом научном институте Университетаим. Чепмена (США). Получил степень доктора философии (PhD) в экономике Гарвардского университета, является лауреатом многочисленных наград. Профессор Смитнаходится в Украине по приглашению профессора экономики в школе менеджмента им. Везерхеда университета Кейс Вестерн Резерв Романа Шеремета (который по версии журнала «Форбс» занимает первое место среди ученых из Украины) и при поддержке Совета молодых ученых при МОН Украины.