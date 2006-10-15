В Черновицкой области милиционер задушил человека, которому он заказывал ремонтные работы у себя в хозяйстве, в частности перекрывать крышу.

Как сообщил на пресс-конференции начальник управления УМВД в Черновицкой области генерал-майор милиции Василий ВАСИЛОВ, убитого мужчину обнаружили 4 октября в селе Суховерхов Кицманского района, а уже 8 октября следственно-оперативная группа установила подозреваемого в совершении убийства. По словам В.ВАСИЛОВА, им оказался работник милиции, который „29 сентября подал рапорт и 7 октября был уволен из рядов милиции”.

Генерал милиции также сообщил, что, по предварительным данным, убитый занимался строительными работами, злоупотреблял алкоголем и в течение длительного времени не выполнял заказанную милиционером работу. По заключению экспертизы, его смерть наступила в результате удушения.

„По моему мнению, это убийство по неосторожности. Однако окончательные выводы сделает прокуратура”, - сказал начальник УМВД Буковины.