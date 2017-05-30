В Украину едет звезда "Хоббита": станет одним из членов жюри Одесского кинофестиваля

Ирландский актер Эйдан Тернер войдет в состав жюри Национальной конкурсной программы VIII Одесского международного кинофестиваля.

Об этом сообщает пресс-служба кинофестиваля.

Актерская карьера Тернера началась в Ирландском национальном театре Abbey в 2004-м году. В 2008-м Тернер дебютировал с главной ролью в фильме «Тревога» (режиссер Жерар Стембридж). Кроме того, Тернер снимался в таких сериалах: «Отчаянные романтики», «Тюдоры», «И никого не стало», «Полдарк», «Быть человеком».

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Всемирно известным актер стал после роли гнома Кили в трилогии режиссера Питера Джексона «Хоббит». С 2014 года Эйдан Тернер – постоянный гость ОМКФ, а в этом году актер стал лицом промо-ролика кинофестиваля. Также членами жюри ОМКФ-2017, который пройдет с 14 по 22 июля, станут Римма Зюбина, Кристиан Петцольд, Сибель Кекилли, Наталья Ворожбит и Роман Бондарчук. Имя главы жюри пока не сообщается.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее стали известны Каннского кинофестиваля.