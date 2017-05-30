Во Львове сегодня День траура по погибшим во время обвала на Грибовичской свалке

Во Львове сегодня, 30 мая, в годовщину гибели трех спасателей и работника коммунального предприятия под завалами мусора на Грибовичской свалке, объявлен День траура.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на всей территории города вывешены Государственные флаги Украины с траурными лентами, в храмах Львова проходят поминальные службы по погибшим во время трагедии на свалке. В городе ограничено проведение развлекательных мероприятий.

Также сегодня приспущены флаги с траурными лентами в городах Рава-Русская и Жовква, где похоронены погибшие спасатели.

Сегодня общественная организация «Развитие общины» на площади перед городской Ратушей проведет акцию в память погибших на свалке, которая будет включать в себя возложение цветов и поднятие Государственного флага Украины с траурной лентой.

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Справка УНИАН. 28 мая 2016 года произошел пожар на свалке бытовых отходов в селе Грибовичи Львовской области. Спасатели несколько дней тушили огонь, но 30 мая произошел сдвиг почвы и четверо людей – спасатели ГСЧС Андрей Вненкевич, Юрий Рудый, Богдан Юнка и коммунальщик Александр Бутин (его тело не нашли) – оказались под завалами мусора. Под завалами, на глубине около шести метров, нашли тела трех спасателей. Поиск пропавшего коммунальщика остановили из-за угрозы еще одного обвала.

По факту нарушения правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью было открыто уголовное производство, работала группа в составе 20 следователей. Материалы уголовного производства насчитывают более 300 томов. В ходе досудебного расследования допрошены в качестве свидетелей около 700 человек. Были проведены 15 обысков.

Причиной пожара на Грибовичской свалке, согласно заключению экспертов, стало самовозгорание неуплотненных твердых бытовых отходов. Данных относительно умышленного поджога экспертиза не выявила.

Впрочем, виновные в трагедии до сих пор не названы. В то же время городской голова Львова Андрей Садовый заявлял, что это был умышленный поджог.