Под завалом на Грибовичской свалке находятся четыре человека - СМИ

Как сообщила с места происшествия журналист «Телеканала новостей 24», под завалами мусора находятся четверо людей, передает zaxid.net.

Четвертый - работник коммунального предприятия, который наблюдал за работой пожарных. Ранее сообщалось о трех пострадавших.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром спасатели ликвидировали масштабный пожар на мусорной свалке в селе Большие Грибовичи Жовковского района возле Львова.

Около 15.30 на месте пожара произошел сдвиг твердых бытовых отходов, в результате чего под завалами оказались трое спасателей.

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Как сообщил руководитель пресс-центра Главного управления ГСЧС во Львовской области Виталий Туровцев, после ликвидации пожара на территории Грибовицкой свалки, спасатели проводили осмотр территорий с целью выявления возможных новых очагов огня. Внезапно произошел обвал бытовых отходов, под которым оказались трое работников ГСЧС. Продолжаются работы по выявлению и высвобождению пострадавших.

Грибовицкая свалка находится всего в 3 км от Львова. Его открыли в 1956 году, а за 60 лет здесь на площади более 30 га накопилось мусора высотой от 50 до 65 метров. Кроме этого, свалка имеет от 3 до 5 озер, где сохраняются, по разным данным, от 200 до 500 тысяч тонн кислых гудронов.

О том, что Грибовицкую свалку надо закрыть, говорят с 1990-ых. Однако пока альтернативного участка для вывоза мусора из Львова и окрестных районов не нашли.