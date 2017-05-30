Суд 1 июня огласит приговор директору Библиотеки украинской литературы в Москве

Мещанский районный суд Москвы огласит приговор директору Библиотеки украинской литературы в Москве Наталье Шариной 1 июня.

Об этом УНИАН сообщил ее адвокат Иван Павлов. "Приговор будет оглашен 1 июня в 11.00", - сказал Павлов.

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По его словам, то, что гособвинитель попросил для Шариной пять лет условно, свидетельствует о том, что прокуратура "не хочет крови", и за это "ее можно поблагодарить".

Он напомнил, что Шарина обвинялась в экстремизме и растрате и добавил, что в ходе изучения материалов дела у суда была возможность убедиться в отсутствии состава преступления.

Как сообщал УНИАН, 28 октября 2015 года в Библиотеке украинской литературы в Москве провели обыск, полиция подбросила националистическую литературу. Также обыск прошел дома у директора библиотеки Шариной. 30 октября Шарина была помещена под домашний арест, решением российских судов арест неоднократно продлевался.

Шарину обвиняют в распространении среди посетителей библиотеки "экстремистской литературы" и "разжигании ненависти и вражды" к россиянам.

31 марта 2016 года в отношении Шариной открыли второе уголовное дело - ее обвиняют в растрате 297 тыс. руб.