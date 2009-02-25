При каком условии МВФ даст Украине очередной транш

Международный валютный фонд может предоставить Украине очередной транш кредита при дефиците государственного бюджета в 3% ВВП.

Об этом говорится в письме директора Европейского департамента МВФ Марека БЕЛКИ, которое украинская сторона получила после недавнего посещения банкиром Киева, пишет газета «Дело» (№27 от 25 февраля).

В МВФ, в частности, считают, что с учетом того, как развивается экономика, реальный дефицит госбюджета Украины составит 50 млрд. грн. Но для получения очередного транша он должен быть не выше 1% ВВП (10 млрд. грн.), то есть, нужно либо на 40 млрд. грн. найти дополнительных доходов, либо сократить расходы.

Вместе с тем в своем письме М.БЕЛКА отмечает, что Украина сможет «продолжить свой диалог с Фондом» в случае погашения по крайней мере половины недопустимой суммы дефицита бюджета – 20 млрд. грн. Поскольку ситуация в экономике действительно намного хуже, МВФ готов пойти на то, чтобы разрешить дефицит в 3% ВВП. Но при условии гарантирования его финансирования из неэмиссионных источников, пишет издание.

В подтверждение этого эксперты Фонда настаивают на исключении из бюджета 84-й статьи, которая предусматривает выкуп Нацбанком гособлигаций в течение трёх дней. М.БЕЛКА также предложил повысить акцизы и цены на газ для населения.

Среди требований МВФ для предоставления нового займа есть и декларация о совместных действиях украинской власти, приблизительный текст которой, как стало известно газете, МВФ направил правительству, Президенту и Нацбанку. Среди прочих пунктов там прописано, что украинская сторона должна отказаться от нерыночных попыток удержать курс национальной валюты.

Справка УНИАН. Международный валютный фонд 5 ноября 2008 года одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов США для укрепления доверия в финансовом секторе и помощи экономике страны, которая пострадала от мирового финансового кризиса.

В ноябре 2008 года Украина получила первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долларов.

В то же время 9 февраля председатель миссии МВФ Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ сообщила, что МВФ планирует в ближайшие недели вернуться к пересмотру соглашения stand-by между МВФ и Украиной, а соответственно, к вопросу о предоставлении второго транша кредита.

13 февраля МВФ, учитывая значительный дефицит государственного бюджета, призвал Украину к жесткому кризисному менеджменту. Как сообщил представитель МВФ Девид ГОУЛИ, «дискуссия с украинским руководством относительно необходимости ограничения дефицита бюджета продолжается».

Вместе с тем 24 февраля пресс-секретарь Президента Украины Ирина ВАННИКОВА сообщила, что В.ЮЩЕНКО ожидает, что на этой неделе правительство и Национальный банк выработают единую позицию на переговорах с МВФ для получения второго транша кредита.

При этом И.ВАННИКОВА отметила, что Президент обращает внимание на нарушение правительством Украины подписанного в прошлом году соглашение с МВФ.

«В первую очередь, речь идет об условии соблюдения показателя дефицита бюджета 2009 года в размере 1% ВВП. Вследствие принятого парламентом закона в госбюджете допущено прямое вмешательство в конституционные полномочия НБУ», - сказала пресс-секретарь, добавив, что не удалось достичь сбалансированности на валютном рынке, до сих пор не внесены необходимые изменения в бюджет-2009.

«В рамках своей компетенции Президент готов поддержать исправление ситуации во всех направлениях для продолжения сотрудничества с МВФ. В то же время глава государства отмечает, что основными субъектами отношений с МВФ остаются правительство и НБУ», - сказала И.ВАННИКОВА.