Председатель Житомирской ОГА назначил нового начальника управления здравоохранения

Председатель Житомирской областной государственной администрации Игорь Гундич сегодня, 25 мая, назначил на должность начальника управления здравоохранения Житомирской ОГА Николая Суслика.

Соответствующее распоряжение Гундич подписал по результатам конкурса.

«Назначить по переводу Суслика Николая Петровича на должность начальника управления здравоохранения Житомирской областной государственной администрации как победителя конкурса», - говорится в документе.

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Ранее должность начальника управления здравоохранения Житомирской ОГА занимал заслуженный врач Украины Александр Торбас.

Суслик родился 18 февраля 1962. Окончил Ивано-Франковский Государственный медицинский институт по специальности врач-хирург.

Трудовая деятельность:

Август 1989 - июль 1990 - Врач-интерн по специальности «хирургия» Городской больницы №1. Август 1990 - февраль 1993 - Врач-хирург цеховой лечебной участка поликлиники №2.

Февраль 1993 - май 1998 - Заведующий хирургическим отделением №2 Городской больницы №1.

Май 1998 - сентябрь 2005 - Заведующий хирургическим отделением №1 Городской больницы №1.

Сентябрь 2005 - октябрь 2005 - Ведущий специалист отдела организационной и лечебной профилактической работы управления здравоохранения облгосадминистрации.

Октябрь 2005 - май 2007 -Заместитель начальника управления здравоохранения облгосадминистрации.

Май 2007 - март 2011 - начальник управления здравоохранения Житомирского городского совета.

Март 2011 - апрель 2015 - заместитель главного врача Центральной городской больницы №1.

Апрель 2015 - май 2017 - заместитель главного врача по хирургической помощи в Областной клинической больнице им. А. Ф. Гербачевского.

Как сообщал УНИАН, в Житомире около 700 человек приняли участие в соревнованиях по бегу в рамках Олимпийского дня.