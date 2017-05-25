В Житомире в этом году выпускниками 11-х классов станут 1 508 учеников, 157 идут на золотые медали

В Житомире в этом учебном году выпускниками 11-х классов общеобразовательных учебных заведений станут 1 тыс. 508 учеников, из которых претендуют на получение золотой медали 157 учеников, а серебряной медали – 43. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

Читайте такжеВ Житомире взяли под стражу замначальника исправительной колонии, который погорел на взяткеВ прошлом году выпускниками 11-х классов общеобразовательных учебных заведений стали 1 тыс. 560 школьников.

Праздник последнего звонка в Житомирских школах состоится 26 мая в 9:00.

«Планируется, что участие в празднике последнего звонка в житомирской общеобразовательной школе № 28, 26 мая в 9:00, примет первая леди Украины Марина Порошенко», - сообщают в горсовете.