Канадский премьер в шортах случайно попал на празднование выпускного (видео)

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо случайно наткнулся на выпускников во время утренней пробежки, говорится в сюжете ТСН.

Выпускники говорят, что, увидев политика, который был одет в шорты и футболку, сначала удивились, но потом пригласили присоединиться к фотосессии.

Читайте такжеТрюдо привел на работу сына: малыш уже метит на кресло будущего премьера в третьем поколении (фото, видео)

Тот согласился и даже попозировал. Джастин Трюдо уже несколько раз случайно попадал на чужие фотографии.