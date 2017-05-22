Канадский премьер в шортах случайно попал на празднование выпускного (видео)
14:58, 22 мая 2017Мир
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Глава канадского правительства даже позировал фотографам вместе с выпускниками.
Канадский премьер попал на выпускной во время пробежки / фото из соцсетей
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо случайно наткнулся на выпускников во время утренней пробежки, говорится в сюжете ТСН.
Выпускники говорят, что, увидев политика, который был одет в шорты и футболку, сначала удивились, но потом пригласили присоединиться к фотосессии.
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Тот согласился и даже попозировал. Джастин Трюдо уже несколько раз случайно попадал на чужие фотографии.
Джастин Трюдо случайно попал на празднование выпускного
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