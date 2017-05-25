В Славянске чиновница демонстративно вышла во время минуты молчания по погибшим военным (видео)

В ходе очередного аппаратного совещания присутствующие вспомнили о трагических событиях, произошедших 22 мая 2014 года под Волновахой.

В результате нападения сепаратистов возле города Волноваха Донецкой области были убиты 18 украинских военнослужащих. Почтить память погибших предложили минутой молчания. Как только все присутствующие поднялись, руководитель комитета микрорайона "Химик" Инна Тарасенко публично изъявила желание выйти и тем самым проигнорировала минуту молчания, передает U-News.

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Несмотря на попытки других руководителей комитета микрорайонов остановить ее, раздраженная женщина выбежала из зала.

Напомним, что подобные инциденты уже случались с руководителем комитета. Так, во время проведения аппаратного совещания, которое состоялось 28 февраля, все присутствующие поднялись для того, чтобы почтить память погибшего за Украину воина АТО Романа Напрягло, однако вышеупомянутый руководитель микрорайона Химик Инна Тарасенко осталась сидеть на своем месте и проигнорировала минуту молчания.

Теперь общественные активисты требуют принять меры и дать оценку действиям женщины.