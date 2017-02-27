Под Мариуполем погиб 20-летний украинский морпех (фото)
07:47, 27 февраля 2017Война
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В воскресенье, 26 февраля, под Мариуполем от пули снайпера погиб морской пехотинец Роман Напрягло.
Напрягло погиб под Мариуполем / facebook.com/oleh.tiahnybok
Ему было 20 лет, написал на своей странице в Facebook политик Олег Тягнибок.
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"В Прощеное воскресенье под Мариуполем погиб от пули снайпера наш собрат из Донецкой области, боец Легиона Свободы, морской пехотинец 20-летний Роман Напрягло", - говорится в его сообщении.
Как сообщал штаб АТО 26 февраля, оккупанты 30 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, один военный погиб, еще один получил ранения.
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